В каких странах у чехов больше всего проблем с законом

По статистике Министерства иностранных дел ЧР, за решеткой в иностранных тюрьмах находится 1 200 чешских граждан.

Не все чехи ведут себя за границей так, чтобы прославлять доброе имя своей родины. Министерство иностранных дел ЧР взяло на учет 263 чешских гражданина, у которых этим летом случились проблемы с законом за рубежом. Некоторых из них посадили в тюрьмы. Например, 66 чехов были задержаны полицией в Лондоне. Больше нигде за рубежом не было арестовано такое количество чешских граждан.

В Хорватии и Германии полиция задержала по 24 чеха, в Польше – 23 чешских гражданина. Чехи чаще всего нарушают правила дорожного движения, а также садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, известны случаи, когда чехи оказывались контрабандистами и пытались перевозить наркотики.

Например, 63-летний чешский гражданин был задержан в Гонконге. Там он получил 27 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. В его чемодане нашли 6 кг кокаина. В целом за границей «сидит» 1 200 чешских граждан. Больше всего чехов отбывает наказание в Великобритании (более 300 человек). Затем следуют Германия и Австрия. В США (Вашингтон и Чикаго) за решеткой находится более сотни чешских граждан.

Это статистика за прошлый год. Новые данные МИД получит в марте 2018 года. На данный момент министерство располагает информацией за июнь-сентябрь нынешнего года.

Источник: novinky.cz