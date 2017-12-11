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В каких странах у чехов больше всего проблем с законом

В каких странах у чехов больше всего проблем с законом

artyommm 660 0
По статистике Министерства иностранных дел ЧР, за решеткой в иностранных тюрьмах находится 1 200 чешских граждан.
В каких странах у чехов больше всего проблем с законом

Не все чехи ведут себя за границей так, чтобы прославлять доброе имя своей родины. Министерство иностранных дел ЧР взяло на учет 263 чешских гражданина, у которых этим летом случились проблемы с законом за рубежом. Некоторых из них посадили в тюрьмы. Например, 66 чехов были задержаны полицией в Лондоне. Больше нигде за рубежом не было арестовано такое количество чешских граждан.

В Хорватии и Германии полиция задержала по 24 чеха, в Польше – 23 чешских гражданина. Чехи чаще всего нарушают правила дорожного движения, а также садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, известны случаи, когда чехи оказывались контрабандистами и пытались перевозить наркотики.

Например, 63-летний чешский гражданин был задержан в Гонконге. Там он получил 27 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. В его чемодане нашли 6 кг кокаина. В целом за границей «сидит» 1 200 чешских граждан. Больше всего чехов отбывает наказание в Великобритании (более 300 человек). Затем следуют Германия и Австрия. В США (Вашингтон и Чикаго) за решеткой находится более сотни чешских граждан. 

Это статистика за прошлый год. Новые данные МИД получит в марте 2018 года. На данный момент министерство располагает информацией за июнь-сентябрь нынешнего года.

Источник: novinky.cz

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Темы
тюрьма Чехия Министерство иностранных дел статистика
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