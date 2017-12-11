Почему виртуальное имущество в Чехии не передается по наследству

В Чехии становится все больше жителей, располагающих разными видами виртуального имущества. Это криптовалюты, книги, музыка, авторские произведения, письма и др. Наследственное право пока никак не регулирует такое имущество.

Ежегодно в Чехии умирает около 100 тысяч человек. С каждым годом среди них становится все больше тех, у кого осталось имущество в интернете. Например, многие люди несколько лет назад приобрели виртуальную валюту биткоин за несколько тысяч крон, а теперь их вложение выросло до миллиона крон. Стоимость биткоина продолжает расти. На данный момент наследственное право в Чехии игнорирует виртуальное имущество. Эксперты хотят с этим разобраться.

Суммами в несколько десятков тысяч крон чехи также располагают в форме предметов и героев в интернет-играх. Кроме того, люди накапливают в своих виртуальных аккаунтах коллекции музыки, сохраняют там фотографии, авторские произведения и электронные письма.

После смерти родственники не получают права на наследование виртуального имущества и не имеют доступа к нему. Во многих случаях они даже не знают о том, что умерший располагал крупной суммой криптовалюты или другим ценным имуществом в интернете. В чешских законах об этом ничего не написано.

«Чешское наследственное право устарело. У нас есть законы о наследовании коз и полей, но виртуальное имущество, которое сегодня достигает сотен тысяч крон, никак не регулируется», – комментирует Радим Полчак с Кафедры права и технологий Юридического факультета университета им. Масарика.

Проблему может решить только изменение законодательства.

Источник: idnes.cz