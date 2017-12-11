На выходных в Чехии произошло землетрясение

В Чехии происходило редкое тектоническое явление – землетрясение силой 3,5 балла.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, около 04:00 в Моравскосилезском крае Чехии произошло землетрясение. Эпицентр природного явления находился на глубине 12 км недалеко от городка Глучин-на-Опавску. Сила интенсивности землетрясения составила 3,5 балла. Для указанной области это редкое явление, – пояснили в сейсмической службе Геофизического института Академии наук ЧР. Обошлось без жертв и материального ущерба.

Землетрясение почувствовали жители городков Глучин, Краварже и Марквартовице. Данное землетрясение, которое произошло на полпути между Опавой и Остравой, можно считать самым сильным для данного региона Чешской республике. Для Силезии это было очень редкое явление.

По данным из доступных источников, в 1935 году на этой территории было зафиксировано землетрясение в 4 балла. Ничего подобного в республике не повторялось в течение несколько десятилетий.

«Это естественное землетрясение, а это значит, что оно произошло на каком-то местном разломе. В Центральной Европе наблюдается какое-то напряжение, которое вызвано тем, что на юге на нашу евро-азиатскую плиту давит африканская, и напряжение передает внутрь плиты», – объясняет заведующий сейсмической службы Ян Зедник.

В Моравскосилезском крае влияние на землетрясение может оказывать и деятельность человека – добыча черного угля.

Источник: ceskenoviny.cz