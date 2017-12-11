Торговые центры в Праге положили конец бесплатной парковке на весь день

Въехать на парковку торгового центра в Праге, простоять там три бесплатных часа, выехать – и снова воспользоваться парковкой на такое же время больше не удастся.

Многие жители Праги бесплатно оставляют автомобиль на парковке торгового центра на весь день. Еще пару месяцев назад в ТЦ Новы-Смихов на Анделе для этого достаточно было сделать простую манипуляцию: перед истечением трех бесплатных часов выехать со стоянки, вернуться обратно и простоять еще 3 часа, не заплатив ни кроны.

В апреле руководство торгового центра установило специальные сканнеры регистрационных знаков автомобилей. По словам представителей смиховского центра, система автоматическая, и обойти ее нельзя, так как время, проведенное машиной на парковке, считается за день.

«Когда мы ввели эту систему, то получали десятки жалоб ежедневно. Она не позволяет никому въехать обратно и снова стоять бесплатно. Мы и сейчас регистрируем подобные попытки со стороны людей, которые работают рядом и пытаются припарковаться на весь день у нас», – рассказал представитель ТЦ Смихов Давид Пожитка.

По его словам, главной целью инвестиции в новую систему было повышение комфорта посетителей центра. Аналогичная система уже давно работает на парковках центров на Ходове, в Эдене или Аркадах. Ввести ее в следующем году планируют и в Палладиуме.

Источник: metro.cz