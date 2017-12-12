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Велосипедисты в Праге заблокировали улицу в центре

Велосипедисты в Праге заблокировали улицу в центре

artyommm 260 0
Велосипедисты протестовали против запрета проезда велосипедов по центру, который в будущем может вступить в силу.
Велосипедисты в Праге заблокировали улицу в центре

В понедельник, 11 декабря, пражские велосипедисты заблокировали одну из улиц в центре столицы. Несколько минут транспорт не мог проехать по Кржижовницкой улице в Праге 1. Велосипедисты провели акцию протеста против планируемого запрета проезда на велосипеде через центр города. Организатором выступило объединение Automat. Напомним, Прага 1 хочет запретить использование электросамокатов, и заодно – проезд на велосипедах.

В акции приняло участие несколько десятков человек. Они собрались на Вацлавской площади, затем проехали мимо здания магистрата на Марианской площади, а оттуда – на Кржижовницкую улицу, где возле Карлова моста легли на дорогу.

Организатор обращает внимание на то, что запрет проезда на велосипедах коснется жителей не только Праги 1, но и соседних районов. Запрет также отразится и сервисах аренды велосипедов.

Администрация района предлагает запретить проезд велосипедистов по пешеходным зонам с 10:00 до 18:00. Сегодня, 12 декабря, представители городской части проведут заседание, на котором будут голосовать за введение запрета. Если его одобрят большинством голосов, то он вступит в силу через несколько месяцев.

Источник: idnes.cz 

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Темы
Прага велосипеды магистрат протест
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