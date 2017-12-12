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Разведка проверяет адвокатские конторы в Праге в связи с иностранцами

Разведка проверяет адвокатские конторы в Праге в связи с иностранцами

artyommm 592 0
Генеральная инспекция служб безопасности задержала четверых полицейских и остальных лиц.
Разведка проверяет адвокатские конторы в Праге в связи с иностранцами

Генеральная инспекция служб безопасности (Generální inspekce bezpečnostních sborů, GIBS) проводит операции на нескольких местах в Праге по делу о влиянии на уголовные дела. Инспекция проводит обыски в двух адвокатских конторах. Задержаны четверо полицейских и другие лица. Никому из них обвинения пока предъявлены не были.

Во вторник, 12 декабря, утром, чешская разведка приехала с обыском в несколько адвокатских контор. По информации ihned.cz, инспекция расследует дело, связанное с проверками иностранцев. Речь идет об умышленном раскрытии информации, касающейся дат проведения проверок и др.

За процессом следит Городское государственное представительство в Праге. На обысках адвокатских контор присутствуют представители Чешской палаты адвокатов. Сколько именно офисов проверит разведка, пока неизвестно.

Источник: ihned.cz 

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Темы
иностранцы Прага адвокат полиция
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