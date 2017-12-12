Станция метро «Музеум» в Праге до января будет работать без ограничений

Пассажиры смогут выходить и садиться в поезда с обеих сторон перрона. Реконструкция продолжится со 2 января.

Выход на станцию метро Muzeum в Праге со стороны направления Depo Hostivař снова откроется во вторник, 12 декабря, утром. Пражское транспортное предприятие продолжит ремонт на второй стороне перрона в январе.

Все работы на станции в настоящее время будут прекращены. Ремонт продолжится со 2 января. Тогда закроется часть перрона, откуда осуществляется высадка и посадка пассажиров в направлении Nemocnice Motol.

Вместе с тем с января пассажиры вынуждены будут терпеть еще большие ограничения на некоторых выходных, когда ни с одной из сторон перрона нельзя будет выйти на станции Muzeum. Точные даты будут названы позже.

В рамках реконструкции на станции были устранены подтеки, а также оборудована новая система водоотведения. Рабочие также добавили новые элементы освещения. Окончание реконструкции запланировано на сентябрь 2018 года.

Источник: idnes.cz