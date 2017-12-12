Чешские больницы заставляют пациентов приносить лекарства из дома

При проверке выяснилось, что чешские больницы постоянно просят пациентов приносить для лечения собственные лекарства. Эксперты утверждают, что медицинские учреждения этим злоупотребляют.

Чешские больницы просят пациентов приносить из дома собственные лекарства и медицинские приборы. При этом такая практика в Чехии считается нелегальной. Больницы должны получать лекарства в рамках госпитализации, которую финансируют страховые компании.

О проблеме сообщил Верховный контрольный комитет в рамках проверок трех факультетских больниц.

«Требования принести из дома собственные лекарства больницы публиковали в своих материалах и на сайтах», – сообщил комитет в отчете.

Проверку проходили три конкретные больницы: На Гомолце, ФБ Пльзень и ФБ Острава. Однако эксперты утверждают, что такая практика распространена во многих медицинских учреждениях Чехии.

«К сожалению, это обычное дело в чешских больницах. Особенно в хирургии», – рассказал врач Давид Маркс, который следит за качеством обслуживания и безопасностью в больницах.

Госпитали могут попросить пациента принести свои лекарства только в исключительном случае: например, если препарат сложно найти в продаже.

«Однозначно, больницы не должны поступать так постоянно в целях экономии», – добавил Маркс.

Проверенные больницы защищаются тем, что произошло недоразумение.

«Принесенные лекарства пациенты сдают персоналу, который их складывает, а затем возвращает при выписке», – ответила пресс-секретарь Больницы На Гомолце Мартина Досталова.

Источник: idnes.cz