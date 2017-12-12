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Жителей Чехии в этом году стало больше

Жителей Чехии в этом году стало больше

Vladislava M 125 0
Стала известна статистика за первые три квартала 2017 года: число жителей Чехии выросло за счет естественного прироста и мигрантов. Около 50% детей за это время родились вне брака.
Жителей Чехии в этом году стало больше

За первых три квартала 2017 года количество жителей Чехии выросло на 18 653 и составило 10 597 473 человека. Причиной этого стал естественный прирост населения и миграция иностранцев. Во вторник, 12-го декабря, об этом сообщил Чешский статистический комитет.

С января до конца сентября в Чехии родилось поти 85 669 детей. Количество детей, рожденных вне брака, поднялось до 48,9%.

«Первые роды в 58,6% случаев проходили у незамужних женщин, повторные – у 38,9% незамужних, третьего ребенка вне брака рожали 42%», –  уточнили статисты.

С января до конца сентября в Чехии было заключено 45 596 браков. За это же время зарегистрировали 19 000 разводов.

За такой же период умерло 83 374 человека.

«Больше всего смертей зарегистрировали в январе и феврале, когда в Чехии распространилась эпидемия гриппа», – констатировал Чешский статистический комитет.

В январе в Чехии умерло больше 12 000 человек. Это рекордное количество с 1996 года. Половина умерших была в возрасте 78 лет и больше. За этот месяц умерло 225 младенцев.

В рамках миграции в Чехию прибыло 33 149 иностранцев. Покинул страну 16 791 житель. За этот период больше всего иностранцев в Чехию приехали из Украины и Словакии, уезжали чаще всего румыны и болгары.

Источник: Novinky.cz

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население статистика иммиграция Чехия
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