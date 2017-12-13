В Праге эвакуировали Главный вокзал

Пожар начался во вторник, 12 декабря, вечером. Из вестибюля Главного вокзала было эвакуировано около 600 человек.

Фото: http://www.hzscr.cz

Вечером во вторник, 12 декабря, из вестибюля Главного вокзала в Праге было эвакуировано около 600 человек. Причиной эвакуации стало задымление, которое образовалось из-за пожара в вентиляционной системе одного из ресторанов. Об этом написали на сайте пражских пожарных.

Пламя удалось быстро погасить, и уже через полчаса люди смогли вернуться на вокзал. Обошлось без материального ущерба.

Возгорание жирных осадков в вентиляционной системе одного из ресторанов на вокзале произошло около 20:00. Пожар над плитой для приготовления блюд удалось погасить с помощью водопроводной воды.

Пожарные также проверили крышу здания. Операция заняла около получаса, после чего людей снова начали пускать в вестибюль вокзала. Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара.

Источник: hzscr.cz