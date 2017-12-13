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На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха

На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха

artyommm 292 0
Реализовать три новых проекта планируется уже в 2019 году. На Выставиште появятся пруд для купания, байк-парк и павильон для барбекю.
Фото: www.facebook.com/PrahaVystaviste
На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха

Прага собирается инвестировать в реконструкцию и улучшение комплекса Выставиште (Výstaviště) в районе Голешовице. Там должны появиться новый природный водоем для купания, парк для фристайла на велосипедах, а также зона для барбекю. Общая сумма инвестиций достигнет почти 48 млн крон без НДС. Проекты площадки для гриля и байк-парка должны быть завершены к июлю 2019 года. Пруд появится в том же году, но в октябре.

Природный бассейн на Выставиште площадью 1 810 квадратных метров будет напоминать водоем в Радотине. В нем будет применена система рециркуляции, которая будет очищать водоем от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Предполагается, что на создание пруда уйдет 36,4 млн крон. Ежедневно здесь сможет отдыхать до 600 человек.

В парк для велосипедов планируют вложить 6,6 млн крон. В нем будут созданы дорожки для велотренировок, для начинающих велосипедистов и профессиональных спортсменов. 

Также на территории Выставиште будет создан павильон для барбекю – за 4,8 млн крон. Начнет работать также пункт проката инвентаря для отдыхающих.

Все новые проекты запланированы в четвертой зоне комплекса Выставиште. Согласно концепции, она предназначена для отдыха и по своему характеру объединится с парком Стромовка. В будущем там должны появиться спортивные площадки, пространство для уличного искусства и др.

Источник: ceskenoviny.cz

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инвестиции Прага спорт
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