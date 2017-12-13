В Праге трамвай насмерть сбил человека

Инцидент произошел возле остановки «Надражи Подбаба». Пешеход скончался от полученных травм.

Возле остановки «Надражи Подбаба» в Праге 12-го декабря, около 16:00, трамвай сбил мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Яна Поштова.

Из-за аварии движение трамваев между остановками «Подбаба» и «Витезне-намнести» было приостановлено на 2 часа. Трамваи в это время ходили в объезд.

Сообщение о том, что трамвай сбил пешехода, спасатели получили в 16:05. Хотя первая скорая помощь приехала на место аварии уже в течение 5 минут, спасти мужчину не смогли.

Движение трамваев восстановили около 18:00.

Источник: ČTK