Чешская Академия наук сообщила о главных достижениях за год

У Академии наук ЧР был успешный год. Ученые получили два престижных европейских гранта на исследования. Государственный бюджет на поддержку науки в 2018 году увеличат на полмиллиарда крон.

Ученые из Академии наук ЧР (АН ЧР) в этом году получили два престижных гранта Европейского совета на исследования в области биологии и экономики. В 2017 году чешские исследователи участвовали в значимых мировых открытиях: например, в выяснении происхождения космического сияния, а также в развитии лекарств от тяжелых видов раках.

Об упехах Академии наук за этот год сообщила председатель института Ева Зажималова. Она упомянула и о государственном бюджете, который в 2018 году повысят на 550 млн крон. Всего государство выделит Академии наук более 5,6 млрд крон .

Один из грантов Европейского исследовательского совета получил в этом году Давид Долежел из Биологического центра АН ЧР. 2 млн евро ему выдадут на пятилетнее исследованеи того, как насекомые воспринимают время с помощью света.

Еще один грант получил Якуб Стейнер с Кафедры сельского хозяйства. Ученый будет заниматься исследованием иррациональных изменений в экономических процессах.

Гранты Европейского исследовательского совета считаются значимой поддержкой исследований в Евросоюзе. Однако в прошлом Чехия редко получала деньги из этого источника. До сих пор гранты выдали только 5% просителей из Чехии, при этом европейская норма составляет 12%.

Источник: ceskatelevize.cz