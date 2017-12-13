Чех, который избил иностранных студентов, сам явился в полицию

Две недели полиция разыскивала жителя Остравы, который оскорбил и избил группу иностранных студентов за то, что они говорили между собой по-английски. Наконец, мужчина сдался с поличным.

Мужчина, которого разыскивали в связи с нападением на группу иностранных студентов в Остраве, сам пришел в полицию. Он заметил себя на записях камер видеонаблюдения, которые обнародовало Транспортное предприятие.

Так как видеозаписи были высокого качества, преступника можно было хорошо рассмотреть. Его поиски были лишь вопросом времени. Вероятно, поэтому мужчина решил сдаться с поличным. Его обвинили в нанесении вреда здоровью и хулиганстве.

Связан ли чех с экстремистскими движениями, полиция не сообщила. В течение хода расследования дальнейшие подробности будут держать в тайне.

Инцидент произошел 25-го ноября в трамвае в Остраве. Мужчина начал оскорблять группу студентов за то, что они разговаривали на английском языке. Затем он вышел вместе с ними на остановке и устроил физическую расправу.

Источник: Novinky.cz