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Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников

Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников

artyommm 160 0
Опубликована информация об изменениях в расписании движения общественного транспорта в Праге на время зимних праздников.
Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников

В этом году, как и всегда, общественный транспорт в Праге в дни Рождества, 31 декабря и в Новый год будет работать по особому расписанию. 

Если в Сочельник время ожидания на остановках увеличится, то в новогоднюю ночь транспорт будет работать, наоборот, интенсивнее. В рабочие дни между праздниками общественный транспорт будет курсировать по расписанию как в праздничные дни.

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23 декабря (суббота)

В субботу поезда метро будут приезжать чаще. В усиленном режиме будут также ездить отдельные трамваи и автобусы.

24 декабря (воскресенье)

До 18:00 транспорт будет работать по расписанию субботы. С 18:00 и до 24:00 будет работать метро, транспорт будет ездить по усиленному ночному расписанию. С 24:00 до 7:00 трамваи и автобусы будут курсировать в обычном ночном режиме.

Пригородные маршруты будут работать по обычному расписанию. Движение пригородных поездов с 18:00 будет ограничено и в 22:00 – завершится.

25 декабря (понедельник)

Транспорт будет работать по расписанию как в воскресенье. Трамваи и автобусы выедут в город с 7:00. До этого времени будет действовать ночное расписание. Метро начнет работу по обычному расписанию, первый поезд приедет после 5:00. Пригородные автобусы и поезда будут ездить по обычному расписанию.

26 декабря (вторник)

На всех маршрутах будет действовать воскресное расписание (как в день государственного праздника). Маршруты 180, 191 и 208 будут работать по особенному расписанию, так как они проходят возле торговых центров.

27-29 декабря (среда – пятница)

Транспорт будет ездить по расписанию праздничного дня. Трамвайные маршруты 4 и 21 работать не будут. Маршрут 16 будет ездить только по участку Lehovec – Kotlářka. Маршрут 119 будет работать в усиленном (летнем) режиме. 

30 декабря (суббота)

Транспорт будет работать по субботнему расписанию.

31 декабря (воскресенье)

До 22:00 транспорт будет работать по расписанию субботы. С 22:00 и до 2:00 будет действовать смешанный график работы метро, ночных трамваев и избранных дневных автобусов. Далее ночью будет действовать усиленное ночное расписание – до 7:00. Большинство пригородных автобусов будет ездить по обычному расписанию. Проезд поездов будет ограничен после 20:00, а в 22:00 – поезда ездить перестанут.

1 января (понедельник)

Транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Трамваи и автобусы будут работать по дневному расписанию – с 7:00, до этого будет действовать стандартный ночной режим. Поезда в метро будут ездить по стандартному расписанию (первый поезд приедет после 5:00). Пригородные маршруты и поезда будут работать по расписанию государственного праздника. 

2 января (вторник)

Транспорт будет работать по праздничному расписанию. Трамвайные маршруты 4 и 21 работать не будут. Транспорт по маршруту 16 будет курсировать по участку Lehovec – Kotlářka.

Источник: https://pid.cz/

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трамвай Прага транспорт
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