В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие

В пражском районе Кунратице городской автобус врезался в автовоз. Травмы получили около 10 человек, один из них – тяжкие. Соединительную кунратицкую дорогу перекрыли.

В районе Праги Кунратице сегодня, 14-го декабря, около 12:00 произошло столкновение грузовика и автовоза. По предварительной информации, в аварии пострадало 10 человек, один из них получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Яна Поштова.

Кунратицкую соединительную дорогу, на которой случилось ДТП, закрыли.

На место прибыл вертолет, несколько машин скорой помощи и пожарных. В связи с большим количеством пострадавших спасатели работали по особому плану.

Согласно информации на сайте Транспортного предприятия, автобусный маршрут №197 по обоим направлениям от места аварии пустили в обход. Остановку «На Проутцих» автобусы проезжают. Когда движение восстановят, пока не сообщили.

Источник: ČTK