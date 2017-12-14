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В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие

В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие

Vladislava M 114 0
В пражском районе Кунратице городской автобус врезался в автовоз. Травмы получили около 10 человек, один из них – тяжкие. Соединительную кунратицкую дорогу перекрыли.
В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие

В районе Праги Кунратице сегодня, 14-го декабря, около 12:00 произошло столкновение грузовика и автовоза. По предварительной информации, в аварии пострадало 10 человек, один из них получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Яна Поштова.

Кунратицкую соединительную дорогу, на которой случилось ДТП, закрыли.

На место прибыл вертолет, несколько машин скорой помощи и пожарных. В связи с большим количеством пострадавших спасатели работали по особому плану.

Согласно информации на сайте Транспортного предприятия, автобусный маршрут №197 по обоим направлениям от места аварии пустили в обход. Остановку «На Проутцих» автобусы проезжают. Когда движение восстановят, пока не сообщили.

Источник: ČTK

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Темы
авария дтп автобусы Прага
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