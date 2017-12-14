Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках

Специальные подъемные танки прибыли к Влтаве, чтобы доставать из воды остатки разрушившегося пешеходного моста в районе Троя.

Чтобы извлечь руины тройского пешеходного моста в Праге из воды, к работам привлекли два специальных танка с подъемными устройствами. Начало работ запланировали на 14 декабря, в 15:00.

Перед этим пожарные вместе с аквалангистами в течение нескольких часов подготавливали местность к началу операции.

Заранее не было известно, удастся ли вытащить оставшиеся фрагменты моста за один раз или придется разделять операцию на две части. Прямую трансляцию работ провел канал ČTK.

Пешеходный мост в Праге обрушился 2-го декабря. При этом пострадало 4 человека. Причины, по которым произошел инцидент, выясняют полицейские и эксперты.

Партия ТОР 09 требует уволить мэра города Адриану Крначову в связи с обрушением моста. Оппозиция считает, что виновато в этом городское управление.

Источник: ČTK