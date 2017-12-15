Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 5 °C
Жители Чехии стали позже заключать первые браки

Жители Чехии стали позже заключать первые браки

Vladislava M 402 0
Чешские молодожены «постарели»: за последние годы в Чехии увеличился возраст женихов и невест.
Жители Чехии стали позже заключать первые браки

Чешские женихи и невесты заключают браки все позже, подтвердил Чешский статистический комитет. Чаще всего женихи приходят к алтарю в возрасте 30 лет, невесты – около 27 лет. В 1990 году большинству женихов было 22 года, а большинству невест – 19 лет.

С повышением возраста женихов и невест увеличился и возраст женщин, которые рожают первого ребенка. Причин для этого несколько.

«Во-первых, современные чехи дольше получают образование», – рассказывает Гана Конечна из Южночешского университета.

Для сравнения: в 1950 году высшее образование получали около 70 тысяч чехов (всего 1% населения). В 2011 году университеты окончили больше 1,1 млн чехов (12,5%).

Вторая причина – необходимость приобрести жилье.

«Молодой семье нужно жилье, а взять ипотечный кредит или купить квартиру можно только в том случае, если у вас есть стабильная работа и шансы, что вы в течение длительного времени на ней продержитесь», – дополняет финансовый консультант Франтишек Махачек.

Интересно, что за 9 месяцев этого года в Чехии выросло количество свадеб. К концу сентября было заключено 45,6 тысячи браков: на 1,6 тысячи больше, чем в прошлом году.

Самое большое количество свадеб (9,8 тысячи) пришлось на июль 2017 года. В этот месяц больше всего молодых людей решили пойти к алтарю в пятницу, 7.7.2017. В этот день жители Чехии заключили 1822 браков.

Рекорд по количеству свадеб был поставлен в субботу, 9.9.2017 –  целых 2043 брака за день.

Также в Чехии выросло количество населения: в основном, засчет иностранной миграции.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
статистика свадьба Чехия
Читайте
по теме 
Жителей Чехии в этом году стало больше
12.12.2017 13:09 Общество
Жителей Чехии в этом году стало больше
573 0
В каких странах у чехов больше всего проблем с законом
11.12.2017 08:28 Общество
В каких странах у чехов больше всего проблем с законом
1251 0
Марихуана теряет популярность среди чешской молодежи
05.12.2017 11:48 Общество
Марихуана теряет популярность среди чешской молодежи
1232 0
Новое исследование: Как чехи сейчас относятся к России и другим странам
04.12.2017 14:44 Общество
Новое исследование: Как чехи сейчас относятся к России и другим странам
2260 0
Последние новости:
15
декабря
Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки
15.12.2017 14:33 Экономика
Конституционный суд Чехии отменил часть закона об электронном учете выручки
158 0
Аэропорт в Брно запустит 7 низкобюджетных рейсов
15.12.2017 09:43 Общество
Аэропорт в Брно запустит 7 низкобюджетных рейсов
446 0
14
декабря
Чехия готовится к президентским выборам, кандидатам раздадут номера
14.12.2017 16:19 Политика
Чехия готовится к президентским выборам, кандидатам раздадут номера
377 0
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
14.12.2017 14:25 Общество
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
649 0
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд
14.12.2017 14:04 Экономика
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд
386 0
В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие
14.12.2017 12:46 Общество
В Праге столкнулись пассажирский автобус и автовоз: Есть пострадавшие
443 0
Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников
14.12.2017 11:53 Общество
Как будет ездить общественный транспорт в Праге в дни праздников
704 0
13
декабря
Президент Чехии назначил новое правительство
13.12.2017 16:02 Политика
Президент Чехии назначил новое правительство
767 0
Чех, который избил иностранных студентов, сам явился в полицию
13.12.2017 12:24 Общество
Чех, который избил иностранных студентов, сам явился в полицию
1411 0
Чешская Академия наук сообщила о главных достижениях за год
13.12.2017 12:09 Общество
Чешская Академия наук сообщила о главных достижениях за год
439 0


Мобильная версия