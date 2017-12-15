Жители Чехии стали позже заключать первые браки

Чешские молодожены «постарели»: за последние годы в Чехии увеличился возраст женихов и невест.

Чешские женихи и невесты заключают браки все позже, подтвердил Чешский статистический комитет. Чаще всего женихи приходят к алтарю в возрасте 30 лет, невесты – около 27 лет. В 1990 году большинству женихов было 22 года, а большинству невест – 19 лет.

С повышением возраста женихов и невест увеличился и возраст женщин, которые рожают первого ребенка. Причин для этого несколько.

«Во-первых, современные чехи дольше получают образование», – рассказывает Гана Конечна из Южночешского университета.

Для сравнения: в 1950 году высшее образование получали около 70 тысяч чехов (всего 1% населения). В 2011 году университеты окончили больше 1,1 млн чехов (12,5%).

Вторая причина – необходимость приобрести жилье.

«Молодой семье нужно жилье, а взять ипотечный кредит или купить квартиру можно только в том случае, если у вас есть стабильная работа и шансы, что вы в течение длительного времени на ней продержитесь», – дополняет финансовый консультант Франтишек Махачек.

Интересно, что за 9 месяцев этого года в Чехии выросло количество свадеб. К концу сентября было заключено 45,6 тысячи браков: на 1,6 тысячи больше, чем в прошлом году.

Самое большое количество свадеб (9,8 тысячи) пришлось на июль 2017 года. В этот месяц больше всего молодых людей решили пойти к алтарю в пятницу, 7.7.2017. В этот день жители Чехии заключили 1822 браков.

Рекорд по количеству свадеб был поставлен в субботу, 9.9.2017 – целых 2043 брака за день.

Также в Чехии выросло количество населения: в основном, засчет иностранной миграции.

Источник: Novinky.cz