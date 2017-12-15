Аэропорт в Брно запустит 7 низкобюджетных рейсов

Брненский аэропорт заключил договор на новые рейсы от низкобюджетной компании Blue Air. С весны 2018 года из Брно по выгодным ценам можно будет полететь в Милан, Рим, Барселону, Брюссель и Львов, летом – в города Хорватии.

Южноморавский край сообщил, что из аэропорта в Брно с конца марта 2018 года начнут летать самолеты в 5 новых городов. Летом добавятся еще два рейса. Представители аэропорта уже заключили договор с низкобюджетным перевозчиком Blue Air, который будет обеспечивать рейсы.

Южноморавские представители в связи с этим сообщили об основании компании Blue Air Moravia Transportation. Южноморавский край и Брно будут располагать 35% акций.

В конце марта – начале апреля из Брно можно будет долететь в Милан, Рим, Барселону, Брюссель и Львов. Летом добавятся рейсы в Сплит и Дубровник.

Цены билетов в обе стороны будут колебаться в районе 4-6 тысяч крон. Регулярные рейсы будут летать 2-3 раза в неделю. Перевозить пассажиров будет Боинг на 126 мест.

«Мы надеемся, что новые рейсы очень быстро найдут своих пассажиров. Важное преимущество аэропорта в Брно заключается в быстром обслуживании пассажиров. Им не придется терять время на длительное ожидание», – прокомментировал Милан Кратина, директор группы Accolade, которая владеет компанией Аэропорт Брно.

Источник: Idnes.cz