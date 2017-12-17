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Россияне в Чехии и других странах не должны будут рассказывать о счетах российским налоговикам

Россияне в Чехии и других странах не должны будут рассказывать о счетах российским налоговикам

artyommm 2878 0
Госдума приняла закон, согласно которому граждане России, постоянно проживающие за границей, не должны будут подавать отчеты о своих банковских счетах за пределами РФ.
Россияне в Чехии и других странах не должны будут рассказывать о счетах российским налоговикам

Российские граждане, постоянно проживающие за границей и имеющие счета в зарубежных банках, не должны будут подавать отчеты об операциях по этим счетам и остатке денежных средств на таких счетах в налоговые службы России. Такое решение было принято в Госдуме в рамках рассмотрения соответствующего закона в третьем чтении.

Постоянно проживающими за рубежом гражданами считаются лица, не находившиеся на территории РФ более 183 дней в течение года. Количество въездов в Россию на указанный статус не влияет. 

Согласно действующим законам, граждане России, которые не приезжали в РФ более полугода, могут не исполнять обязанности налоговых резидентов, так как теряют этот статус. 

Иное дело – валютное резидентство. По закону о валютном резидентстве, российские граждане должны были подавать отчет о своих счетах и вкладах в иностранных банках в любом случае, если хотя бы на один день въезжали в Россию. Из-за этого ограничения многие россияне, которые жили за границей, оказались вынуждены заниматься оформлением отчетов и испытывать неудобства при денежных переводах на собственные счета.

Граждане, которые постоянно проживают в России, но имеют счета в иностранных банках за пределами РФ, должны будут отчитываться о финансовых операциях и остатке валютных средств на таких счетах ежегодно до 1 июня.

Закон начинает действовать с 1 января 2018 года. 

Источник: rosbalt.ru

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Россия налоги иностранцы
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