На стройки в Чехии привлекут роботов

Первый чешский робот может начать работать на реальной стройке в Чехии уже со следующего года.

В чешском городе Странчице под Прагой завершают создание первого робота, который будет заниматься кирпичной кладкой стен. На первую стройку робота-специалиста отправят уже в следующем году. В ближайшие годы чешский производитель планирует наладить выпуск строительных роботов. Пока проект находится на экспериментальном уровне.

Чешский робот сможет возводить стену 2,5 м в высоту и 7 метров в ширину за 40 минут. Таким образом, он сэкономит 6 часов работы 4 строителей. Инвестиции в разработку такого робота должны окупиться через год.

Управлять роботом можно будет с помощью планшета. Достаточно будет ввести информацию о высоте стенки и типе кирпичей. После того как робот возведет стену, он сможет ее оштукатурить, а потом и покрасить.

На кафедре строительных технологий ЧТУ в Праге над разработкой роботов и программированием трудится Вячеслав Усманов. Планируется, что робототехнику будут задействовать не только для возведения стен. Некоторые компании, например, уже используют их для вырезки сверхточных форм для заливки бетоном.

Источник: irozhlas.cz