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Какой будет погода на Рождество в Чехии

Какой будет погода на Рождество в Чехии

artyommm 1509 0
Синоптики составили прогноз погоды на месяц.
Какой будет погода на Рождество в Чехии

Ночью ожидаются заморозки, но в течение дня средняя температура воздуха будет выше ноля. В Сочельник дневная температура может достичь +5 °C. Метеорологи прогнозируют дождь или дождь со снегом.

Чешский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на месяц. Уже известно, что в низинах в Чехии на Рождество снега не будет точно. 

В среднем дневная температура в ближайшие четыре недели будет варьироваться в пределах от +1 до +3 °C. В начале января, как говорят синоптики, возможны значительные перепады температур. Ночью ожидается чаще всего минусовая температура.

На следующей неделе в Чехии днем будет от -2 °C до +2 °C. Температура будет повышаться постепенно, и уже со среды 20 декабря она может подняться стабильно выше нуля. С пятницы 22 декабря и до Сочельника в течение дня будет от 0 до +5 °C. 

На следующей неделе ожидается наибольшее количество осадков за месяц. В начале следующей недели ожидается облачная с прояснениями погода, местам может пройти снег. Со среды, 20 декабря, и до конца недели в Чехии будет преимущественно облачно или пасмурно. На большей территории республики пройдут дожди, возможен снег с дождем.

Источник: irozhlas.cz

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погода Рождество
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