Мужчина ограбил банк в Праге, полиция объявила его в розыск

Неизвестный угрожал кассиру пистолетом. Сотрудница банка отдала ему несколько десятков тысяч крон.

Неизвестный мужчина в Праге в пятницу 15 декабря ограбил банк на улице Желивскего в Праге 3. Преступник подошел к окну кассы и передал сотруднице банка лист бумаги, на котором были написаны угрозы. Мужчина угрожал женщине пистолетом, который был спрятан у него под курткой. Кассир, опасаясь за свою жизнь, отдала ему несколько десятков тысяч крон.

Инцидент произошел после 15:00. Преступник был одет в черную куртку, черную шапку и черно-белый шарф. Если мужчину удастся найти, ему грозит 10 лет тюрьмы. Полиция уже опубликовала его фотографию, а также видеозапись преступления, которую удалось получить благодаря камерам видеонаблюдения. Всех, кто узнал грабителя, просят звонить но номеру 158.

Источник: idnes.cz