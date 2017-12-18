Полицейские в Чехии незаконно прослушивали мобильные телефоны

Полицейские получали телефонные номера абонентов без разрешения суда. Случаем занялась Генеральная инспекция служб безопасности Чехии.

Генеральная инспекция служб безопасности ЧР обвинила двоих полицейских в том, что они незаконно прослушивали телефоны. По информации инспекции, сотрудники правоохранительных органов получали телефонные номера от менеджера мобильного оператора Vodafone.

Полицейские объясняют свои действия расследованием убийства. Они пообещали, что все необходимые документы они предоставят позднее. Обвинение предъявлено не только двоим сотрудникам полиции, но также еще восьмерым людям. Мобильный оператор Vodafone утверждает, что ничего не знает об утечке информации из своих баз данных.

В обвинении говорится, что один полицейский с 22 июля 2014 года по 13 января 2016 года не менее чем в четырех случаях просил своего знакомого предоставить им информацию об абонентах оператора. При этом соответствующего решения суда для этих целей выдано не было. Второй полицейский делал то же самое как минимум один раз.

Как утверждают журналисты iRozhlas.cz, обвиняемый сотрудник Vodafone обеспечивал прослушивание телефонов для полиции. Во время задержания он признался, что помогал двоим криминалистам и несколько раз предоставлял им информацию об отдельных телефонных номерах.

Полицейские утверждают, что в сложившихся обстоятельствах расследование убийства, над которым они в последнее время работали, может приостановиться.

Источник: ihned.cz