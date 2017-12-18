Крупные магазины в Чехии обяжут отдавать продукты на благотворительность

Соответствующая поправка к закону вступит в силу с 1 января 2018 года.

С января 2018 года сетевые продовольственные магазины площадью более 400 квадратных метров должны будут предлагать не проданные по различным причинам продукты благотворительным организациям.

Последние будут передавать их нуждающимся, матерям-одиночкам, детским домам, а также людям с ограниченными возможностями. Некоторые торговые сети приветствуют данную поправку к закону, остальные отнеслись нейтрально или выразили непонимание, как будет осуществляться налогообложение в отношении подаренных товаров.

Поправка к закону вступит в силу 1 января 2018 года. Магазины должны будут дарить, например, продукты в деформированной таре или с неправильным обозначением. Продукты с истекшим сроком годности отдавать будет нельзя, так как они могут представлять опасность для здоровья людей.

Если продавцы не будут выполнять это требование, им могут грозить штрафы. Их величина будет зависеть от степени серьезности нарушений в каждом отдельном случае. Цель поправки к закону - уменьшить расточительство в отношении потребления продуктов и передать их людям, которые в них сильно нуждаются.

Организации, которые смогут принимать продукты питания, являются преимущественно так называемыми продуктовыми банками. В прошлом году Министерство сельского хозяйства зарегистрировало более 50 подобных организаций. В 2016 году на их деятельность было выделено 23 млн крон, в этом году – почти 30 млн крон.

Крупные торговые сети, на которые будет распространяться новый закон, в большинстве своем уже решили вопрос с непроданными товарами. Например, сеть Globus сотрудничает с продуктовыми банками с 2011 года. Гипермаркет Tesco выделил на работу Чешской федерации продуктовых банков 687 тысяч крон.

Сколько в Чехии выбрасывают продуктов?

Согласно официальной информации Министерства окружающей среды, ежегодно только в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания выбрасывается 829 851 тонна продуктов, это около 80 кг на каждого гражданина Чехии. По некоторым оценкам, среднестатистический житель Чехии за свою жизнь выбрасывает более 5 300 кг еды.

Наибольший объем выброшенных продуктов приходится на производственные предприятия – 44%, затем следуют домохозяйства – 30%, учреждения общепита – 15% и, наконец, магазины – 11%.

Источник: ihned.cz