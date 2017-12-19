Внимание: На рождественских ярмарках в Праге ходят фальшивые кроны

Криминалисты попросили жителей и гостей столицы быть особенно внимательными к купюрам в 500 и 1000 крон. Их подделывают чаще всего, но отличить настоящую банкноту от фальшивой можно на глаз.

Фото: Yana Khilay, 420on.cz

Криминалисты попросили пражан внимательнее проверять деньги: в особенности, купюры по 500 и 1000 крон. Именно эти банкноты чаще всего подделывают фальшивомонетчики. Каждый год пражская полиция рассматривает сотни случаев с фальшивыми деньгами. В этом году жителей и гостей города просят быть особенно внимательными на рождественских ярмарках.

Проблемы с полицией ожидают не только мошенников, но и покупателей, которые попытаются что-то купить за фальшивые деньги. Им придется объяснять, где они взяли поддельную банкноту. За изготовление фальшивых денег в Чехии грозит до 5 лет тюрьмы, а за введение их в оборот – до 2 лет тюрьмы.

При этом чехи не считаются искусными фальшивомонетчиками. Обычно поддельную купюру легко отличить от настоящей на глаз.

По шкале безопасности фальшивые деньги оценивают от 1 до 5, причем 5 считается самой грубой подделкой. Единицу ставят тем поддельным банкнотам, которые невозможно отличить от оригинала. Подавляющее большинство чешских фальшивых денег оценивают в 4 балла – как грубые изделия.

«Можно сказать, что это репродукция. Преступники копируют деньги на мультифункциональных устройствах и печатают их на принтерах среднего качества. Все, что нужно сделать, это аккуратно составить лицевую и обратную стороны купюры», – объяснил следователь Михал Игнат из пражского отделения по борьбе с экономической преступностью.

Кроме рождественских ярмарок фальшивые деньги можно чаще всего получить в такси, особенно при плохих условиях освещения. Мошенники нередко пытаются сделать покупки в круглосуточных магазинах и супермаркетах на окраинах города.

Полицейские сталкиваются и с курьезными случаями: например, однажды группа молодых людей на вечеринке захотела заказать пиццу на дом. Денег у них не было, поэтому участники вечеринки напечатали банкноту в 500 крон, причем только с одной стороны. Работник пиццерии отдавал заказ в темноте, поэтому не заметил подделку сразу, но затем молодых людей осудили за изготовление фальшивых денег и введение их в оборот.

Источник: Novinky.cz