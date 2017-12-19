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Благотворительный проект в Чехии исполнил желания тысяч одиноких пенсионеров

Благотворительный проект в Чехии исполнил желания тысяч одиноких пенсионеров

Vladislava M 98 0
Больше 12 500 желаний одиноких пенсионеров, проживающих в домах престарелых, исполнили благодаря проекту «Внучата Йежишека». Многие пенсионеры получили возможность спеть с любимыми певцами.
Благотворительный проект в Чехии исполнил желания тысяч одиноких пенсионеров

В Чехии реализовали благотворительный проект для пенсионеров «Внучата Йежишека» (Ježíškova vnoučata). Благодаря проекту было исполнено более 12 500 желаний одиноких пожилых людей. Больше тысячи желаний еще исполняют.

В минувшие выходные в рамках проекта по всей Чехии прошло 46 развлекательных концертов, в которых приняли участие 2250 человек. Для пенсионеров из домов престарелых выступали известные чешские артисты и студенты-волонтеры.

Проект возник осенью 2016 года. Одна из инициаторов, журналистка Ольга Штрейбарова, сообщила, что одинокие пожилые люди составляют треть всех жителей домов для престарелых. Они долгие годы не получали рождественских подарков, и праздники стали для них, скорее, поводом для грусти, чем для радости. Журналистка решила это изменить.

К проекту присоединилось и Чешское радио, которое помогло собирать желания пенсионеров и привлекать волонтеров, готовых их исполнить.

Присоединиться к благотворительной акции может каждый. Для этого достаточно выбрать одно из желаний на сайте https://www.jeziskovavnoucata.cz/ или следить за группой Чешского радио на Фейсбуке https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/.

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
пенсионеры Чехия благотворительность
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