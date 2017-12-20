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На Высшую школу экономики в Праге напали хакеры

На Высшую школу экономики в Праге напали хакеры

Vladislava M 164 0
Сайт Высшей школы экономики в Праге взломали хакеры. Атака взломщиков временно парализовала работу информационной системы.
На Высшую школу экономики в Праге напали хакеры

Хакерская атака частично парализовала работу Высшей школы экономики в Праге. Из-за взлома временно не работал сайт университета и система с информацией о студентах и изучаемых предметах. По словам декана, инцидент не нарушил сдачу экзаменов во время сессии.

Первым о хакерской атаке на ВШЭ написал портал Aktualne.cz. Студентов и сотрудников учебного заведения об этом информировало руководство университета по электронной почте. Информацию подтвердила пресс-секретарь университета Зузана Валентова. Институт возбудил уголовное дело против неизвестного преступника.

По словам студентов, атака коснулась прежде всего Факультета международных отношений.

Это уже не первый подобный инцидент с ВШЭ. В прошлом году неизвестный преступник пытался получить доступ к паролям студенческих аккаунтов.

Источник: ihned.cz

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хакеры ВШЭ Прага
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