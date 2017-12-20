Чехи выбрали самую красивую елку республики

Назван город в Чехии, где в этом году установили самую красивую елку в стране.

Фото: facebook.com

Чешский портал провел голосование среди читателей, чтобы узнать, в каком городе республики установлена самая красивая елка. Большинство проголосовало за рождественскую ель на центральной площади в Ческе-Будеевице. Оформленная в золотом цвете, она получила от читателей в два раза больше голосов, чем ее конкурент, занявший второе место. Речь идет о ели в Пльзене. Третьей стала рождественская елка в Градец-Кралове.

Голосование проходило 11 декабря. Голосовать можно было за главные города краев и Кладно. Всего поучаствовали 16 159 человек. Победителем стала елка в Ческе-Будеевице, которая росла на участке частного дома. Владельцы боялись, что дерево обломается и упадет, поэтому решили его срезать. Перед установкой на площади ель укоротили до 15 м, при этом ее реальная высота составляла 18 м.

В прошлые годы победителем рейтинга становилась елка в Пльзене. Интересно, что за елку на Староместской площади в Праге проголосовало всего 295 человек, и она оказалась на последнем 14 месте.



Источник: idnes.cz