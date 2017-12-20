Строители не успели отремонтировать главную магистраль в Чехии, водителей ждут пробки

Магистраль D1 между Прагой и Брно на участке со 146 по 153 километр по-прежнему находится на ремонте, который должен был завершиться еще месяц назад.

Поэтапная реконструкция магистрали D1 между Прагой и Брно «застряла» на участке между 146 и 153 километром. Строительные компании должны были до конца ноября сдать эту часть дороги к началу зимнего сезона. Но теперь, скорее всего, участок будет готов не раньше, чем в феврале. В результате водителям придется терпеть неудобства из-за перекрытия дороги в связи с ремонтом в ненастную погоду.

Реконструкция магистрали между Велке-Мезиржиче-восток и Льготкой началась еще весной текущего года. Заказ на сумму 698 млн крон получили компании Colas CZ и Inženierske stavby. Они должны были завершить работы до 18 ноября. К этой дате магистраль должна была быть полностью готова к движению транспортных средств.

Теперь в случае выпадения снега дорогу будут перекрывать, и несколько часов водители не смогут по ней проезжать. В особых случаях движение может быть перекрыто на 4-8 ч.

За каждый день просрочки компании должны платить 800 тысяч крон. На данный момент их долг насчитывает 25 млн крон. Причиной задержки стало бездействие строителей в летние месяцы. Теперь в сложных погодных условиях строительство дороги не может проходить так быстро, как летом.

Источник: idnes.cz