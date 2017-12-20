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В четверг в Чехии ожидается гололедица

В четверг в Чехии ожидается гололедица

artyommm 306 0
Метеорологи объявили о низком уровне опасности в связи с гололедицей на дорогах.
В четверг в Чехии ожидается гололедица

В четверг, 21 декабря, в Чехии будет идти замораживающий дождь, из-за которого на дорогах образуется гололедица. На следующий день эти погодные условия будут наблюдаться в Моравии. Об этом предупредил Чешский гидрометцентр.

В сообщении говорится, что с 00:00 до 09:00 на территории Карловарского, Пльзенского и Устецкого края будет объявлена низкая степень опасности гололедицы. В остальных краях Чехии она начнется на час позже – с 01:00. В восточной части республики гололедица начнет появляться с 07:00 до 17:00. 

В связи с этим люди должны проявлять осторожность при движении по скользким тротуарам, а водители – при поездках. Автолюбителям также порекомендовали следить за новостями о погоде.

Источник: idnes.cz

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Темы
дороги погода Чехия
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