На Пражском Граде выставят коронационные регалии

Пражский Град проведет несколько интересных выставок в честь 100-летия Чехословакии. В январе людям представят и коронационные регалии, которые считаются символом чешской государственности.

В честь 100-летия с момента возникновения Чехословакии на Пражском Граде пройдет несколько значимых выставок, в рамках которых в январе покажут и коронационные регалии.

На уникальной экспозиции в Пражском Граде люди смогут увидеть оригинальные рукописи Средневековья, редчайшие документы и археологические находки времен начала чешской государственности. Об этом сообщил директор административной секции канцелярии президента Ян Новак.

Также подтвердилась информация о том, что Град планирует выставить коронационные регалии во время президентских выборов, первый тур которых начнется 12 января. Второй тур должен пройти на две недели позже. Регалии выставят во Владиславском зале в рамках экспозиции об их судьбе во времена республики.

Источник: Novinky.cz