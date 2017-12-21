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Почему чехи ездят за покупками в Польшу?

Почему чехи ездят за покупками в Польшу?

artyommm 1867 0
Перед Рождеством чехи из приграничных чешских городков массово ездят на шопинг в соседнюю Польшу.
Почему чехи ездят за покупками в Польшу?

Жители приграничных городов Чехии отправились за покупками в Польшу в супермаркеты и на рынки. В этом году чехи покупают не только одежду, рыбу, мясо и рождественские украшения, но также яйца, масло и выпечку. 

Почему жители чешских городов не хотят купить эти товары дома? Причина проста: в Польше, по их мнению, дешевле, качественнее, и выбор больше. На рынок в польские Халупки в субботу, 16 декабря, поехали сотни семей из Моравскосилезского края.

На рынке люди часто покупают польское печенье, колбасы, орехи, семечки, травы и масло. Выгодно приобрести также можно говядину, колбаски и копченую рыбу. 

Какие цены на продукты в Польше? 

Полтора килограмма рождественского печенья можно купить за 200 крон. 
Одно яйцо стоит 2,60 кроны. 
Масло стоит около 35 крон, но есть и дороже – за 40 крон.

Больше всех чехов из приграничных городов восхищает в Польше разнообразие рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

Источник: novinky.cz

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