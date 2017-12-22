Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
В Сочельник в Праге будут бесплатно наливать рыбный суп

В Сочельник в Праге будут бесплатно наливать рыбный суп

artyommm 851 0
На Староместской площади до 21:00 будет длиться праздничная программа.
В Сочельник в Праге будут бесплатно наливать рыбный суп

В Сочельник на Староместской и Вацлавской площадях политики, мэр Праги Адриана Крначова и староста Праги 1 Олдржин Ломецки, будут бесплатно раздавать рубный суп. Наливать суп в субботу и воскресенье планируют и в других городских частях.

И на Староместской, и на Вацлавской площадях мероприятие начнется в 11:00. В Старом городе планируют раздать 2 000 порций. Суп будут готовить по особому рецепту – с добавлением коньяка и карамели. Еще 1 000 порций будут разливать в нижней части Вацлавской площади. С 13:00 мероприятие переместится на остров Кампа, где можно будет получить еще одну из 300 порций.

Традиционный рыбный суп уже несколько лет по оригинальному рецепту готовит команда поваров. Кроме карпов из пруда Збирог в него добавят 100 кг овощей (морковь, сельдерей и петрушку), 70 кг муки, 50 кг масла и 45 л сливок. Чтобы придать супу особенный аромат, в него зальют 3 л коньяка, карамель и жареные на масле гренки.

В дни Адвента и в Сочельник по всей Праге планируется ряд мероприятий. На Староместской площади после раздачи супа будет продолжаться праздничная программа (до 21:00). В этот день на уличной сцене выступят оперные исполнители. В первый рождественский день детей ожидает сказочное представление и концерт.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Рождество Рождество в Праге Рождественские рынки
Читайте
по теме 
Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник
22.12.2017 10:29 Культура
Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник
772 0
Чехи выбрали самую красивую елку республики
20.12.2017 15:49 Общество
Чехи выбрали самую красивую елку республики
1196 0
Какой будет погода на Рождество в Чехии
17.12.2017 15:20 Общество
Какой будет погода на Рождество в Чехии
1816 0
Чешский мальчик взволновал польские СМИ
08.12.2017 09:53 Общество
Чешский мальчик взволновал польские СМИ
2679 0
Последние новости:
22
декабря
Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник
22.12.2017 10:29 Культура
Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник
772 0
21
декабря
Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает
21.12.2017 15:40 Экономика
Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает
964 0
Почему чехи ездят за покупками в Польшу?
21.12.2017 15:39 Общество
Почему чехи ездят за покупками в Польшу?
1867 0
Чехи создают Booking для туристических групп
21.12.2017 13:52 Экономика
Чехи создают Booking для туристических групп
555 0
На Пражском Граде выставят коронационные регалии
21.12.2017 12:08 Общество
На Пражском Граде выставят коронационные регалии
644 0
Россиянин купил в Праге квартиру за биткоины
21.12.2017 11:28 Экономика
Россиянин купил в Праге квартиру за биткоины
3147 0
20
декабря
В четверг в Чехии ожидается гололедица
20.12.2017 16:30 Общество
В четверг в Чехии ожидается гололедица
557 0
Строители не успели отремонтировать главную магистраль в Чехии, водителей ждут пробки
20.12.2017 16:19 Общество
Строители не успели отремонтировать главную магистраль в Чехии, водителей ждут пробки
652 0
Чехи выбрали самую красивую елку республики
20.12.2017 15:49 Общество
Чехи выбрали самую красивую елку республики
1196 0
Парламент Чехии принял закон о госбюджете на 2018 год
20.12.2017 14:02 Экономика
Парламент Чехии принял закон о госбюджете на 2018 год
403 0


Мобильная версия