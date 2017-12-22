В Сочельник в Праге будут бесплатно наливать рыбный суп

На Староместской площади до 21:00 будет длиться праздничная программа.

В Сочельник на Староместской и Вацлавской площадях политики, мэр Праги Адриана Крначова и староста Праги 1 Олдржин Ломецки, будут бесплатно раздавать рубный суп. Наливать суп в субботу и воскресенье планируют и в других городских частях.

И на Староместской, и на Вацлавской площадях мероприятие начнется в 11:00. В Старом городе планируют раздать 2 000 порций. Суп будут готовить по особому рецепту – с добавлением коньяка и карамели. Еще 1 000 порций будут разливать в нижней части Вацлавской площади. С 13:00 мероприятие переместится на остров Кампа, где можно будет получить еще одну из 300 порций.

Традиционный рыбный суп уже несколько лет по оригинальному рецепту готовит команда поваров. Кроме карпов из пруда Збирог в него добавят 100 кг овощей (морковь, сельдерей и петрушку), 70 кг муки, 50 кг масла и 45 л сливок. Чтобы придать супу особенный аромат, в него зальют 3 л коньяка, карамель и жареные на масле гренки.

В дни Адвента и в Сочельник по всей Праге планируется ряд мероприятий. На Староместской площади после раздачи супа будет продолжаться праздничная программа (до 21:00). В этот день на уличной сцене выступят оперные исполнители. В первый рождественский день детей ожидает сказочное представление и концерт.

Источник: ceskenoviny.cz