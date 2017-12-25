Какой будет погода на Новый год в Чехии

Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды на этой неделе в Чехии.

Теплая погода в Чехии сохранится на Рождество 25 и 26 декабря, а потом снова похолодает. По утрам ожидается гололедица, поэтому водители должны быть готовы к сложным условиям на дорогах. К концу недели в республику снова придет тепло, и в последний день 2017 года воздух прогреется на 10 градусов Цельсия и больше.

В Сочельник, 24 декабря, средняя температура составила 1 градус Цельсия, и это на 6 градусов больше, чем обычно. В течение дня воздух прогрелся до 10 градусов. В Праге температура воздуха была равна 6 градусам, что соответствует погодным условиям конца октября. В Брно было 11 градусов, что можно сравнить с погодой в апреле.

В воскресенье, 31 декабря, Чехия окажется под влияние теплого юго-западного и западного воздушного течения. На территорию страны придет теплый фронт. В течение двух дней будет так же тепло, как и на Рождество. Минимальная температура воздуха утром составит 1-5 градусов Цельсия, днем будет максимум 6-10 градусов. Ожидаются дожди.

Источник: novinky.cz