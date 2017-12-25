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Обрушившийся мост в Праге заменил бесплатный паром

Обрушившийся мост в Праге заменил бесплатный паром

artyommm 253 0
Добраться от Трои до Цисаржского острова сейчас можно благодаря речной переправе.
Обрушившийся мост в Праге заменил бесплатный паром

В пражской Трое начал работать паром, который должен перевозить пассажиров с одного берега Влтавы на другой. Ранее на этом месте находился пешеходный мост, который неожиданно рухнул. 

Паром с обозначением P8 перевозит людей из Трои на Цисаржский остров и обратно бесплатно. Вводить плату за переправу не планируют.

Паром будет работать в будние дни с 7:00 до 19:00, в выходные – с 8:00 до 19:00. Интервал речной переправы в рабочие дни в час-пик составляет 10 минут. За один раз паром может перевезти до 30 пассажиров.

Институт планирования и развития Праги работает над проектированием двух мостов через Влтаву. Первый появится на месте моста, который обрушился в декабре, второй – дальше по течению. Ранее магистрат рассматривал вариант установки моста на понтонах, но от этой идеи решили отказаться.

Напомним, пешеходный мост в Трое упал в воду 2 декабря, в результате чего пострадали 4 человека. Городские власти решили выплатить каждому из них компенсацию в размере 50 000 крон. Получить ее они смогут после того, как полиция закроет дело.

Источник: ihned.cz

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