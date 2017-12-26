Рождественское выступление чешского президента

Трансляция рождественской речи президента Чехии начнется в 13:00 26 декабря.

Во вторник, 26 декабря, глава Чехии Милош Земан в последний раз в рамках своего текущего президентского срока выступит на телевидении с итоговой рождественской речью из своей резиденции в Ланах.

Трансляция начнется в 13:00 и будет проходить на телеканалах Nova, ČT1 и ČT24, TV Barrandov, на порталах Blesk.cz и Seznam.cz, а также на радиостанциях Radiožurnál и Český rozhlas Plus.

На прошлой неделе в интервью телеканалу TV Barrandov Милош Земан упомянул, что в своей речи он будет желать людям не только счастья, здоровья, успехов, но и того, чтобы ими никто никогда не манипулировал, и они были свободные и самодостаточные.

В прошлом году президент высоко оценил хорошее состояние экономики, что чехи могли почувствовать по улучшению своего уровня жизни. В то же время он раскритиковал небольшой объем государственных инвестиций, отягощение экономики дотациями на обновляемые источники энергии, а также на некоторые социальные пособия.

Земан также отказался допустить мысль, что Чехия могла бы добровольно принимать у себя мигрантов. Кроме того, глава государства коснулся проблем Евросоюза, роли президента и цензуры в интернете.

Источник: ceskenoviny.cz