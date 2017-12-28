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На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»

На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»

Vladislava M 379 0
Крупные производители приняли решение обозначать питательные вещества в продуктах цветами светофора. Благодаря этому покупателям будет проще разобраться, вреден ли продукт для фигуры или нет.
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»

Таблицы с указанием количества углеводов, жиров и белков на упаковке некоторых продуктов в чешских магазинах станут красочными. Красным, желтым и зеленым цветами производители выделят, какую долю питательных веществ от рекомендованной дневной нормы содержит продукт.

Так называемый «светофор» в следующем году появится на упаковках продуктов от пищевых гигантов – Coca-Cola, Mars, Mondeléz, Nestlé, PepsiCo и Unilever. Обозначения будут размещены на передней стороне товаров. Они будут сигнализировать в первую очередь о том, сколько в продукте содержится сахара, соли и жиров.

«Наша цель – создать единое цветовое обозначение, простое для понимания и одинаковое во всех странах Европы», – прокомментировал Петр Йонак, директор по зарубежным отношениям чешского отделения Coca-Cola HBC.  Когда точно новые упаковки появятся в Чехии, пока не сообщают.

Разделить цвета по значению будет очень просто. Красный будет предупреждать покупателей о высоком содержании питательных веществ в продукте, желтый – о средней калорийности, зеленый – о безопасном и здоровом составе. Проще говоря, красный цвет символизирует предупреждение (лучше ограничиться небольшой порцией), а зеленый сообщает, что все в порядке.

По словам Янака, новые обозначения помогут покупателям быстрее решить, подходит ли им продукт и в каком количестве его можно будет употреблять с учетом здоровья и образа жизни.

Фирмы добровольно приняли решения использовать цветовые обозначения, так как именно их продукты покупатели чаще всего считают «нездоровыми».

Компании также собираются информировать потребителей о том, как правильно составлять общее сбалансированное меню. Аналогичный светофоры уже используют производители в Ирландии и Великобритании.

Источник: aktualne.cz

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продукты еда Чехия
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