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Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн

Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн

Vladislava M 344 0
Проект плавучего бассейна, который станет украшением Рашиновой набережной, уже готов. Его выстроят на Влтаве по примеру Берлина.
Фото: Magistrát hl. m. Prahy
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн

Рашинова набережная в Праге летом превращается в излюбленное место для отдыха. В этом году громкую музыку на пароходах у набережной планируют ограничить, но вместе с тем Прага готовится сделать это место еще более привлекательным для людей. В ближайшее время прямо под Вышеградом должен появитсья плавучий бассейн.

Купаться в водах Влтавы людям не придется. Бассейн решили сделать по образцу Берлина. Хотя расположат сооружение на уровне реки, в него будут набирать чистую воду.

Какая сумма пойдет на строительство бассейна, пока неизвестно. Предполагается, что нужно будет вложить от 70 до 100 млн крон.

«Курортный отдых на Влтаве ведет долгую традицию в прошлом, поэтому я хочу ее обновить.На данный момент уже готов проект, согласно которому бассейн на реке начнет работать летом 2019 года», – прокомментировала мэр Праги Адриана Крначова.

Как будет выглядеть бассейн, уже известно. Его выстроят в форме двухэтажного «корабля» с деревянной палубой, на которой желающие смогут загорать и отдыхать. Подняться с нее можно будет на верхний этаж с кафе и местами для отдыха либо к бассейну. Во время купания люди смогут любоваться приятным видом на Градчаны, железнодорожный мост и Вышеградскую возвышенность.

Источник: idnes.cz

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