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Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают

Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают

artyommm 592 0
Пользователи соцсетей считают, что во всем виноваты беженцы.
Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают

Полиция Брно задержала троих подозреваемых ночью 23 декабря сразу после инцидента. Возраст арестованных мужчин – 24, 30 и 31 год. Старшему из них предъявлено обвинение в причинении серьезного вреда здоровью, угрозе жизни и хулиганстве. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Конфликт между двумя группами мужчин разгорелся недалеко от клуба Caribic ранним утром в субботу? 23 декабря. На месте полиция увидела двоих пострадавших с ножевыми ранениями и колотыми ранами. Историю о том, как на них «напали беженцы», в Фейсбуке посмотрели уже 250 тысяч пользователей.

По информации Aktuálně.cz, мужчины были гостями клуба Caribic, в который один из них после нападения вернулся за курткой. Там он и сказал, что нападавшие выглядели как африканцы. 

Полиция прибыла на место происшествия после вызова по короткому номеру. В скором времени полицейские задержали четверых подозреваемых на Моравской площади. Арестованные соответствовали описаниям нападавших. В настоящий момент полиция ведет расследование в отношении троих мужчин, старшему из которых может грозить до 10 лет тюремного срока. Двум другим – по два года.

Как сообщили в пресс-отделе полиции Брно, все обвиняемые иностранцы легально живут в Чешской Республике. Информацию о странах их происхождения пресс-атташе Андреа Цейнкова комментировать не стала. Тем не менее, известно, что все мужчины говорят по-чешски.

По имеющейся информации, один из нападавших имеет армянскую национальность. В Чехии мужчина живет более 10 лет.

Пользователи соцсетей сделали свои выводы и обвинили во всем беженцев из лагеря Костелец. В полиции уточнили, что арестованные не являются просителями убежища в Чехии. 

Правительственный Центр против терроризма и гибридных угроз в своем блоге в Твиттере уточнил, что один из задержанных обладал в Чехии дополнительной охраной, но в последнее время шел процесс по ее лишению.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Чехия иностранцы полиция беженцы социальные сети
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