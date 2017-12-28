«Леса Праги»: Не кормите животных самовольно, они умирают

Организация Леса Праги рассказала о нескольких случаях гибели диких животных в зооуголке из-за «доброты» посетителей, которые кормят их хлебом и овощами.

Государственная организация Леса Праги просит жителей, чтобы они не кормили животных хлебом и выпечкой. Уже известно несколько случаев, когда дикие животные умирали из-за не подходящей для них пищи.

Не менее трех животных погибли в пражских лесах из-за излишне «заботливых» людей, которые покормили их хлебом. Опасны для диких животных не только хлебобулочные изделия, но и овощи.

Первыми жертвами человеческой «заботы» в минувшее воскресенье, в Сочельник, оказались косуля и коза, которые содержатся в зооуголке в Праге Мала-Хухле. Как сообщают в организации Леса Праги, посетители нарушают правила и игнорируют предупреждающие таблички, на которых указано, что кормить животных нельзя.

Недавно также были обнаружены мертвая лань и коза. Об этом Леса Праги сообщили в понедельник, 25 декабря, извинившись за непраздничную тему сообщения. Для остроты высказывания они добавили и фотографии умерших животных.

Большие порции хлеба и моркови вызывают у них проблемы с пищеварением, которые могут закончиться летальным исходом. Это и произошло в нескольких случаях.

Сотрудники Лесов Праги регулярно кормят животных в зооуголке, и можно не беспокоиться, что те страдают от голода. Они получают качественную еду, свежую воду и весь необходимый уход.

В среду, 27 декабря, Леса Праги написали о гибели косули в Кунратицком лесу. Сотрудники организации напомнили, что лучше животным в пражских лесах не приносить ничего. Если все-таки хочется порадовать их едой, подарки можно отдать сотрудникам зооуголка или оставить в специально отведенных местах. Бросать корм животным напрямую запрещено, потому что таким образом люди уничтожают многолетний труд специалистов по уходу за обитателями леса и самих невинных животных.

Источник: novinky.cz