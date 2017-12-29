В Чехии на несколько дней отключат электронную систему «датовых схранок»

Причиной станут технические работы для обновления инфраструктуры сервиса.

После обеда в пятницу, 29 декабря, и до вторника, 2 января, в Чехии не будут работать так называемые «датовы схранки», или электронные ящики, которые позволяют людям решать различные бюрократические вопросы с госучреждениями онлайн.

Сервис будет недоступен по техническим причинам. В течение этого времени люди не смогут публиковать документы в Реестре договоров и на Портале общественного управления. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сервис перестанет работать с 29 декабря 16:00 и снова станет доступен в 16:00 2 января. В течение этого времени пользователи не смогут войти в свои кабинеты, принять или отправить какое-либо сообщение.

Под техническими причинами подразумевается переход на новую инфраструктуру, обеспечение большей безопасности системы и интеграции данных.

Пока сервис будет недоступен, люди не смогут получать подтверждение о несудимости или сведения о водительских баллах. Нельзя также будет отправить сообщение в финансовые учреждения и социальное управление. Также нельзя будет в это время прийти в отделение Чешской почты, чтобы открыть или закрыть «датову схранку».

«Датова схранка» – это электронное файлохранилище, предназначенное для доставки корреспонденции от государственных учреждений, а также для связи с органами государственного управления. Некоторые юридические лица и другие субъекты обязаны открывать «датовы схранки».



Впервые сервис начал работать в 2009 году. Его основателем и управляющим является Министерство внутренних дел, а администрирует работу Чешская почта, которая получила на эту деятельность лицензию. За техническую сторону отвечает компания O2.

Источник: novinky.cz