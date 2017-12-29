Чешские врачи и аптеки готовятся к переходу на электронные рецепты

С 1 января пациенты смогут получать только электронные рецепты для покупки лекарств.

С 1 января в полном объеме начнут действовать электронные рецепты. Врачи рекомендуют людям распечатывать их для более быстрого обслуживания в аптеке. Стремительный старт eRecept остро критикуют некоторые врачи, ссылаясь на то, что систему не доработали, и она не предоставляет все обещанные ранее возможности.

Чешская палата врачей рекомендует использовать распечатанные электронные рецепты, которые очень похожи на нынешние бумажные рецепты. Благодаря этому пациенты смогут увидеть, какие лекарства им были назначены и как долго их электронный рецепт будет действителен. Если рецепт нет возможности распечатать, его можно получить в виде СМС сообщения или в электронном письме.

Аптекари также опасаются, что из-за электронных рецептов увеличится время обслуживания пациентов, так как данная технология создает им неудобства. Врачей также призывают, чтобы они пользовались возможностью продлевать срок действия рецептов. На данный момент лечащий доктор может продлить его на срок до года.

Аптекари также предупреждают, что с 1 января они не смогут больше вносить свои правки в рецепт. Для этого им придется звонить врачам, поэтому важно, чтобы в системе eRecept был указан правильный телефонный номер доктора.

Кстати, благодаря системе электронных рецептов врачи смогут проверить, получил ли пациент лекарства в аптеке. Аптекарь сможет также отметить, что определенного лекарства не было или на рынке оно встречается редко, чтобы врач в будущем мог корректировать свои назначения.

На случай возможных проблем в первые дни действия системы eRecept Чешская палата врачей откроет горячую линию, которая будет работать 2 и 3 января с 8:00 до 16:00.

По данным аптек, в настоящее время в Чехии только 12% от 70 млн выписанных рецептов электронные. За год их количество выросло всего на 5%. И хотя с 1 января врачи будут обязаны выдавать только электронные рецепты и добавлять данные в центральное файлохранилище eRecept, за возможные нарушения их в течение первого года действия системы наказывать не будут.

Источник: novinky.cz