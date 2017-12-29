В Чехии начался пик распродаж: Эксперты советуют покупателям быть осторожными

После Рождества чешские магазины завлекают покупателей самыми высокими скидками. Чешская торговая инспекция предупреждает: акции часто становятся лишь маркетинговым трюком.

Чешские магазины привлекают покупателей распродажами, которые достигают своего пика после Рождества. Эксперты просят людей быть внимательными к обещаниям продавцов (например, «скидки до 80%»), и сообщают, что иногда магазины высчитывают скидки из цен, которые были намеренно завышены перед распродажей.

«Акция 1+1 бесплатно», «обвал цен», «тотальная распродажа», «скидки до 80%», «все за полцены» – подобные надписи убеждают покупателей в том, что дешевле уже не будет и что делать покупки лучше всего именно в этом магазине.

Каждый год эксперты предупреждают, что любая подобная акция является маркетинговым инструментом давления на покупателя. В результате многие потом жалеют о покупках. Быть осторожными на акциях просят потребительская организация dTest и Чешская торговая инспекция.

«С подозрением относитесь к слишком высоким скидкам и тотальным распродажам. Если посмотреть внимательно на рекламу, то на большинстве плакатов написан предлог “до”. Естественно, максимальная скидка не будет сделана абсолютно на все товары. Вероятно, вам будет сложно определить, какой товар подешевел на 80%», – прокомментировал Лукаш Зелены, руководитель юридического отдела потребительской организации dTest.

Если продавцы привлекают распродажами, проследите, чтобы на товаре была предъявлена его начальная и конечная цена. Если цены не указаны, можно обратиться с жалобой в Чешскую торговую инспекцию. За обман покупателей магазинам грозит очень высокий штраф.

Когда магазин заявляет о тотальной распродаже товаров и ограничении предложения по времени, это также противозаконно, если реклама не соответствует действительности.

Границу между маркетингом и обманом переходят и фальшивые акции, когда продавцы вообще не снижают цены на товары, а слово «скидка» используют только как магическое заклинание для привлечения невнимательных покупателей.

Если магазин за несколько дней до распродажи повышает цены, а потом их снижает, это не противоречит закону. Торговая инспекция не имеет права выписать штраф за подобные манипуляции. Тем не менее, они считаются неэтичными по отношению к покупателю.

«Мы настоятельно рекомендуем покупателям не обманываться магическими словами “скидка» и “акция” и всегда думать, нужен ли им этот товар на самом деле и можно ли его купить в другом месте дешевле», – прокомментировал пресс-секретарь Торговой инспекции Йиржи Фреглих.

При распродажах на Черную пятницу инспекторы уже раскрыли некоторые случаи, когда на кассе магазины считали товар по полной цене, а не по скидке, указанной на полках.

Источник: Novinky.cz