Главные новости Чехии в 2017 году

В преддверии Нового 2018 года предлагаем вспомнить, чем отличился год уходящий.

Парламент Бабиша

В октябре 2017 года движение ANO Андрея Бабиша победило в парламентских выборах, несмотря на общественное обсуждение дела о незаконных дотациях на его ферму Čapí hnízdo. Дело расследует полиция.

В этом году на выборах успеха добилась и Партия пиратов, которая впервые попала в парламент Чехии. В компании с ними оказалась и партия За свободу и прямую демократию евроскептика Томио Окамуры.

Поражение на минувших парламентских выборах потерпели коммунисты, проевропейская партия TOP 09 и самая сильная до недавних пор Чешская социал-демократическая партия.

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В ресторанах запретили курить

С конца мая в Чехии запретили курить в ресторанах, барах и кафе. После этого курильщикам пришлось толпиться на входе, откуда их тоже начали выгонять – теперь уже из-за того, что они шумят.

Говорить о пользе запрета курения в общественных местах для здоровья населения пока еще рано, но специалисты уверены, что нововведение остановит многих молодых людей и те будут с меньшей вероятностью начинать курить.

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Скандал с отставкой правительства

В начале мая на Пражский Град пришел тогдашний премьер-министр Богуслав Соботка. Президент Земен ожидал, что тот будет подавать в отставку. Но Соботка этого не сделал.

Он заявил, что не согласен с президентским толкованием конституции, согласно которому отставка правительства означает исключительно уход с поста премьер-министра.

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Помилование для убийцы

В отличие от предшественников, президент Земан намного реже принимал решение о помиловании. Он установил строгие критерии, которым должны соответствовать претенденты.

Интересно, что они не коснулись убийцы Йиржи Каинека, которого президент все-таки помиловал. Помилованный стал звездой, а чешский телеканал снял о нем сериал. Сам Каинек выпустил книгу.

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Ужесточающая поправка к закону об иностранцах

В Чехии приняли поправку к закону, которая ужесточает условия пребывания иностранцев в республике.

Поправка в законе о пребывании иностранцев позволяет аннулировать процесс выдачи разрешения на пребывание, если иностранец не будет являться без уважительной причины, будет врать или предоставлять фальшивые документы. На процесс будет также влиять судимость за умышленные преступления.

Поправка к закону также ограничит нежелательную экономическую миграцию, связанную с трудоустройством через агентства в обход биржи труда.

Закон также вводит понятие ненадежного работодателя.

Появилось и другое новое понятие – карта внутреннего сотрудника компании. Иностранец, который ее получит, сможет находиться в Чехии полгода при условии, что он работает в должности менеджера, специалиста или стажера в компании или корпорации с центральным офисом за пределами ЕС. Полгода в ЧР смогут также пребывать иностранцы, которые будут приезжать на сезонные работы.

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Визовая программа для инвесторов

Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов из стран вне ЕС. Иностранцы, которые инвестируют в Чехию не менее 75 млн крон и создадут хотя бы 20 новых рабочих мест, смогут получить разрешение на долгосрочное пребывание в республике.

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МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев

Теперь иностранцы, которым разрешено пребывание в Чехии сроком более 90 дней, могут записаться на прием онлайн, чтобы не тратить время на звонки и ожидание в живой очереди.

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Чешский МИД отказался от Visapoint

С 31 октября заявители на долгосрочную чешскую визу больше не должны регистрироваться в системе Visapoint. Ее много критиковали из-за того, что она позволяла незаконную торговлю записью на подачу документов.

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С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата

С 1-го января в Чехии поднимут минимальную заработную плату на 1200 крон. Вырастут и минимальные отчисления на медицинское страхование.

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