Русскоязычные жители Праги исполнили мечты ребят из детских домов

Инициативная группа русскоязычного сообщества в Праге реализовала благотворительный проект «Елка Желаний». Общими усилиями участники исполнили желания 120 детей из четырех детских домов и устроили для них настоящий праздник.

Фото: фото для иллюстрации, pixabay.com

Инициативная группа русскоязычного сообщества в Праге реализовала благотворительный проект помощи детям из детских домов в Праге. Воспитанники четырех детских домов получили нужные вещи и желанные подарки на Рождество, порадовались волшебным пряничным деревням и поучаствовали в праздничной фотосессии.

Автор идеи, Анастасия Гриб, считает, что щедрость – это часть человеческой природы, которая уравновешивает эгоизм и делает нас милосердными.

«Благотворительность помогает людям выполнить свое предназначение. С этими мыслями у меня и родилась идея запустить наш благотворительный проект “"Елка Желаний”», – говорит Анастасия.

Идею поддержали лучшие подруги – Кермен Баинкхараева и Жанна Адреюк. Девушки взяли под патронаж четыре детских дома в Праге (Charlotte Masarykova orphanage, детский центр Strančice, Svět dětí v Krči и Klokanek) и поставили себе непростую задачу – сделать более счастливыми в общей сложности около 120 деток.

Инициативную группу собирали среди знакомых и в соцсетях. Каждый участник делал вклад в реализацию проекта по своим возможностям и талантам. Кроме подарков, детям собрали нужные вещи и сладости. Все желающие помочь анонимно приносили что-то от себя в пункты сбора к партнерам организаторов. Также группа собрала средства на покупку специальных развивающих мячей для особенных деток из детского центра Strančice.

«Ни капли не лукавя, скажу, что люди поразили нас своим великодушием, способностью сострадать и желанием помогать! Это стало для нас самым большим рождественским чудом!», – рассказывает Анастасия.

В двух детских домах провели утренники, на которых организаторы смогли лично наблюдать за тем, как дети открывали подарки и светились радостью.

«Было много радости и слез, детский восторг и всеобъемлющая грусть, благодарность и душевная теплота. В тот момент, когда дверь открылась и в зал вошли детки, крепко сжимая руки воспитателей и преодолевая свой страх показаться перед совершенно незнакомыми людьми, сердца всех взрослых сжались, и на глазах появились слезы. Детишки несли бумажных ангелочков и робко собирались в центре зала, чтобы показать нам подготовленную праздничную программу. Рождественские песни и танцы тронули даже седых стариков. Глядя на детишек, захотелось одного: подойти и обнять их крепко-крепко, чтобы одарить их вселенской любовью и попросить прощения за то, что с ними так обошлись», – делятся впечатлениями организаторы.

После концерта наступил самый волнительный момент – дети начали открывать подарки.

«Подарки были разобраны очень быстро, детишки их увлеченно делили и разрывали яркую упаковку. Это было удивительно: кто-то визжал от радости от вязаного свитера, кто-то не расставался с автобусом на управлении, а кто-то с неистовым хвастовством носил огромную пожарную машину. Ох, сколько же детской радости было в этой комнате», – делится Анастасия и передает всем участникам огромную благодарность.

После зимних праздников инициативная группа не распадется, а продолжит развивать проект. Планы – амбициозные. Организаторы поставили цель взять под патронаж 10 детских домов. Для реализации задуманного команде понадобятся добрые помощники, готовые внести свой вклад в развитие хорошего дела.

Присоединиться к благотворительному проекту можно через группы в социальных сетях.

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