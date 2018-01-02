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Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк

Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк

Vladislava M 463 0
1-го января, в 18:00, на Летенском холме в Праге прошел праздничный 11-минутный фейерверк. В преддверии пиротехнического шоу трамваи и метро были переполнены.
Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк

Прага отпраздновала начало 2018 года. На Летенском холме вечером, 1-го января, запустили торжественный фейерверк на 11 минут. На пиротехническое шоу под названием «100 лет в столичном городе Прага» потратили 1 млн крон.

Фейерверк посвятили 100-летию самостоятельной Чехословакии, которое отпразднуют в 2018 году, а также главным историческим событиям, произошедшим за это время.

Все шоу разделили на пять тем: Первая Республика, Пражское восстание, Пражская весна 1968 года, Бархатная революция и торжественное завершение.

За 11 минут организаторы использовали 2100 пиротехнических снарядов. Для запуска спецэффектов применили три 18-метровых устройства и канатную 18-метровую конструкцию с бенгальскими огнями.

Самыми удачными местами для наблюдения за пиротехническим шоу были Дворжакова набережная, улица Парижская и мосты Манесов, Стефаников и Чехов.

Перед фейерверком пражское метро и трамваи были переполнены. Транспорт едва справлялся с потоком пассажиров.

 

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Темы
фейерверк Прага Новый год
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