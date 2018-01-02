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На площади Республики в Праге начали менять эскалаторы

На площади Республики в Праге начали менять эскалаторы

artyommm 196 0
Пассажирам метро придется терпеть неудобства в течение 8 месяцев.
На площади Республики в Праге начали менять эскалаторы

Утром 2 января Пражское транспортное предприятие отключило и закрыло вход на эскалаторы к станции метро на Площади Республики. В течение 8 месяцев пассажиры смогут пользоваться только одним входом через вестибюль возле Масарикова вокзала. 

В планах не только поменять три эскалатора возле торгового центра Palladium, но и сделать ремонт в подземном вестибюле. Как говорят в пресс-отделе предприятия, он будет закрыт до августа 2018 года. 

Ближайшие несколько дней на станции метро на Площади Республики будут работать информаторы в спецжилетах. Они будут помогать пассажирам на чешском или английском языках. Об изменениях будут объявлять и по радио метро.

Изначально работы по замене эскалаторов планировалось начать в ноябре, но заместитель мэра Петр Долинек раскритиковал эту идею, так как приближался Адвент и Рождество, и ремонт мог бы создать неудобства для пассажиров. Тогда компания Metrostav решила перенести старт работ на начало января.

Замена устаревших эскалаторов сейчас проходит также на станции метро Anděl, где пассажиры пока могут пользоваться только единственным входом – через вестибюль Na Knížecí. Работает также лифт для людей с ограниченными возможностями, но он часто ломается, потому что не выдерживает нагрузки из-за большого количества желающих. 

 

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Транспортное предприятие Праги метро
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