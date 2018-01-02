2018 год в Чехии будет богатым на выходные

В 2018 году будет 250 рабочих дней. Жителей страны ждет несколько продленных уикендов. Смотрите полный график государственных праздников Чехии 2018 года.

Только два из тринадцати государственных праздников в Чехии в 2018 году выпадут на выходные дни. В наступившем году жителей страны ждут два продленных уикенда по 4 дня: в конце марта – начале апреля, а затем в июле. Это значит, что в году будет только 250 рабочих дней.

Что касается выпадения праздников на выходные дни, то еще 2017 год был в этом плане очень приветлив для работающих людей Чехии. 2018 год будет еще лучше. Вместо трех праздников на выходные придутся всего два: октябрьский день Возникновения независимой Чехословакии и ноябрьский День борьбы за свободу и демократию.

Страстная пятница уже в третий раз будет отмечаться в Чехии как государственный праздник. Благодаря этому Пасха в конце марта – начале апреля принесет 4 выходных подряд.

В этом году мини-отпуск наступит и в начале июля – также на 4 дня. На Рождество жителей Чехии ожидает 5 дней отпуска подряд, так как Сочельник выпадает на понедельник. Благодаря Дню чешской государственности продленный уикенд выпадет и на последнюю неделю сентября.

Учебный период в школах продлится до пятницы, 29-го июня. После летних каникул школы снова заработают в понедельник, 3-го сентября. В течение года учащихся ждут дополнительные выходные 2-го февраля и 29-го марта – в четверг перед Страстной пятницей. Рождественские каникулы начнутся 22 декабря. После Нового года учеба вновь начнутся 3 января 2019 года.