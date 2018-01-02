2018 год в Чехии будет богатым на выходные

Только два из тринадцати государственных праздников в Чехии в 2018 году выпадут на выходные дни. В наступившем году жителей страны ждут два продленных уикенда по 4 дня: в конце марта – начале апреля, а затем в июле. Это значит, что в году будет только 250 рабочих дней.
Что касается выпадения праздников на выходные дни, то еще 2017 год был в этом плане очень приветлив для работающих людей Чехии. 2018 год будет еще лучше. Вместо трех праздников на выходные придутся всего два: октябрьский день Возникновения независимой Чехословакии и ноябрьский День борьбы за свободу и демократию.
Страстная пятница уже в третий раз будет отмечаться в Чехии как государственный праздник. Благодаря этому Пасха в конце марта – начале апреля принесет 4 выходных подряд.
В этом году мини-отпуск наступит и в начале июля – также на 4 дня. На Рождество жителей Чехии ожидает 5 дней отпуска подряд, так как Сочельник выпадает на понедельник. Благодаря Дню чешской государственности продленный уикенд выпадет и на последнюю неделю сентября.
Учебный период в школах продлится до пятницы, 29-го июня. После летних каникул школы снова заработают в понедельник, 3-го сентября. В течение года учащихся ждут дополнительные выходные 2-го февраля и 29-го марта – в четверг перед Страстной пятницей. Рождественские каникулы начнутся 22 декабря. После Нового года учеба вновь начнутся 3 января 2019 года.
Государственные праздники Чехии в 2018 году
1 января – Новый год (понедельник)
30-го марта – Страстная пятница
2-го апреля – Пасхальный понедельник
Выходные 4 дня подряд – 30 марта, 31 марта, 1-2 апреля
1-го мая – День труда (вторник)
8-го мая – День победы (вторник)
5-го июля – День славянских апостолов Кирилла и Мефодия (четверг)
6-го июля – День сожжения Яна Гуса (пятница)
Выходные 4 дня подряд – 5-8 июля 2018 года
28-го сентября – День чешской государственности (пятница)
Выходные 3 дня подряд – 28-30 сентября 2018
28-го октября – День возникновения самостоятельной Чехословакии (воскресенье)
17-го ноября – День борьбы за свободу и демократию (суббота)
24-го декабря – Сочельник (понедельник)
25-го декабря – Рождество (вторник)
26-го декабря – Второй день Рождества (среда)
Выходные 5 дней подряд – с 22 по 26 декабря 2018