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Чехия перешла на электронные рецепты

Чехия перешла на электронные рецепты

Vladislava M 244 0
2-го января 2018 года чешские врачи выписали больше 100 000 электронных рецептов. 50 тысяч из них уже приняли в аптеках. Система работает нормально, ошибок практически нет.
Чехия перешла на электронные рецепты

С 1-го января 2018 года врачи в Чехии обязаны вносить все выписанные рецепты в главную электронную базу eRecept. В течение первого года штрафовать за бумажные рецепты врачей не будут.

За 2-е января 2018 года в Чехии было выписано более 100 000 электронных рецептов. На половину из них уже выдали лекарства в аптеках. По информации Государственного комитета по контролю лекарств, проблем в связи с переходом на новую систему, очень мало. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, отправление рецептов по SMS пока не работает. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я убежден, что eRecept – правильный путь», – прокомментировал министр. По его мнению, это поможет решить важную проблему с фальшивыми рецептами. По статистике, ежегодно в Чехии проходит до 450 000 таких подделок.

Врачи смогут выписывать рецепты пациенту дистанционно, без необходимости посещать кабинет. Отправление рецептов по электронной почте, по словам Войтеха, уже работает. В ближайшие дни подключат и отправку рецептов по SMS. Пока детали услуги обсуждают с оператором.

С 1-го января 2019 года в Чехии планируют запустить и общий список всех лекарств (lékový záznam), которые пациенту выписали все его врачи. Пока данную информацию видит только пациент. Врач видит лишь те лекарства, которые выписал он. Чтобы новая система вступила в силу, понадобится внести изменения в закон.

«Мы обсуждаем это с Комитетом по охране личных данных. По всей вероятности, условием для работы будет согласие пациента на то, что все его врачи будут видеть полный список лекарств», – дополнил министр здравоохранения.

Благодаря этому списку врачи смогут избегать нежелательных комбинаций лекарств. По статистике, в результате такого сочетания каждый год умирает несколько сотен человек.

Министерство здравоохранения также собирается запустить информационную кампанию в связи с системой eRecept. Она будет направлена, прежде всего, на пожилых врачей и сотрудников деревенских поликлиник. В прошлом году для них уже провели несколько семинаров. Информацию об электронных рецептах распространяли и на профессиональных конференциях для врачей и работников аптек.

2-го января, к 12:30 дня, в Чехии выписали около 102 000 электронных рецептов. На более 50 000 из них были выданы лекарства в аптеках.

Изначально врачи критиковали новую систему, так как оформление доступа к системе длится довольно долго.

Источник: ČTK

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лекарства Аптеки рецепты Чехия врачи
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